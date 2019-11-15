Общество

Псковскую область в финале всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики представит великолучанка

Заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова представит Псковскую область в финале всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики, который состоится с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

В сентябре в Псковской области прошел региональный этап данного конкурса. Заявки в разных номинациях подали 8 человек, и по итогам заочного тура победителем стала Светлана Белюкова.

Очный тур конкурса пройдет в 6 номинациях. Светлана Белюкова будет представлять регион в номинации «Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования субъекта Российской Федерации, реализующего государственную молодежную политику».

Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики проводит федеральное агентство по делам молодежи. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных работников сферы, а также на повышение имиджа их профессии.