Общество

Перспективы развития социального предпринимательства обсуждают в Пскове на Межрегиональном слете

В Пскове проходит Межрегиональный слет социальных предпринимателей «Создаем перспективы». В мероприятии принимают участие руководство органов власти региона, областного Центра инноваций социальной сферы и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», а также представители экспертного сообщества целого ряда российских регионов, социальные предприниматели и представители общественности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. «Вопросам социальной сферы, в частности социального бизнеса, мы уделяем большое внимание. Сегодня ведется работа как в рамках среднесрочных, так и долгосрочных целей, которые определены Президентом РФ. Социальные предприниматели – это не просто представители отдельно взятых социальных программ, а участники реализации национальных проектов по образованию, здравоохранению, экологии, сельскому хозяйству, спорту и дополнительному образованию», - отметил он. Также Андрей Михеев подчеркнул, что совместная работа в рамках подобных мероприятий позволит органам власти получить от предпринимателей необходимую «обратную связь» и усилить эффект от работы социального бизнеса в регионе.

«Нам действительно удается выстроить с властью региона диалог, который приводит к плодотворным результатам совместной работы» - ответила на торжественной церемонии открытия директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова. Она также напомнила, что с текущего года понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» закреплены в Законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». «Отныне помощь социально уязвимым и малоимущим гражданам, а также решение значимых общественных задач в рамках работы бизнеса стала легальной, отраженной в федеральном законодательстве», - заметила Светлана Седунова.

Особое внимание на мероприятии уделили обсуждению различных форм поддержки социальных предпринимателей, которые реализуются в том числе и через Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». «Мы разрабатываем много программ, которые внедряем в регионах. Больший акцент делаем на финансовые и образовательные, которые помогают повышать уровень ведения социального предпринимательства. Также есть продукты инфраструктурной поддержки, выводящие интересные начинания в большой бизнес. Мы уже поддержали более 250 проектов. Среди них есть и псковский проект «Бебешкино». Вскоре будут определены дополнительные списки заявок, которые фонд готов профинансировать» - сообщил учредитель Евгений Рахновский.

Межрегиональный слет собрал как опытных представителей социального бизнеса, так и тех, кто только начинает работать в сфере социального предпринимательства. «Благодаря подобным мероприятиям мы можем посмотреть, сколько нас, занимающихся подобной социальной работой, пообщаться друг с другом, перенять опыт реализации проектов. Это площадка для знакомства с людьми, которые готовы оказать нам поддержку. Здесь мы можем задать все интересующие нас вопросы напрямую», - заметила участник слета, председатель Псковский региональный центр диагностики, реабилитации и оздоровления Диана Грибанова.

Во время слета его участники пообщаются на темы социального предпринимательства в контексте реализации национальных проектов и негосударственной поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках деловой программы состоятся выездные практические сессии, на которых речь зайдет о потребностях и возможностях малого бизнеса на селе, а также будут представлен опыт реализации различных социальных проектов, разработки и продвижения корпоративного бренда и т.д. Отметим, что общение участников слета продолжится в пятницу, 22 ноября, в рамках Второго Форума социальных предпринимателей Псковской области.