Общество

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев проведет встречи с предпринимателями в ряде районов Псковской области

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев проведет встречи с предпринимателями в ряде районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе омбудсмена, ближайшие встречи состоятся 26 ноября в 11:00 - в Опочецком, в 14:00 - в Красногородском, 27 ноября в 11:00 - в Печорском, в 15:00 - в Палкинском, 28 ноября в 11:00 - в Пыталовском, в 14:00 - в Островском районах.

Напомним, что в течение ноября-декабря текущего года Аркадий Мурылев традиционно в присутствии представителей органов исполнительной власти и районных прокуроров проведет рабочие встречи с предпринимательским сообществом 22 районов Псковской области.

К участию приглашены представители УФССП региона, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона и Россельхозбанка.

В конце 2017 – начале 2018 года уполномоченный также посетил все районы области.

Традиционно в ходе рабочих встреч Аркадий Мурылев подводит итоги года - каких успехов удалось достичь, какие инициативы были или не были реализованы, с какими проблемами чаще всего обращались бизнесмены, и, безусловно, основной целью совместных обсуждений является разбор актуальных проблем и выработка консолидированных решений и предложений по их решению.

Именно благодаря личным встречам с предпринимательским сообществом региона формируется объективная картина экономической обстановки в Псковской области. При участии региональных бизнесменов нередко удается выявить системные проблемы, которым не было уделено должного внимания, но которые в свою очередь затрудняют ведение предпринимательской деятельности на местах.

Данные о проведенных встречах, как и в прошлые годы, будут отражены в докладе и представлены для изучения уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей, губернатору области, Псковскому областному Собранию депутатов, прокурору области, а также Общественной палате Псковской области.

Всю необходимую информацию по предстоящим встречам и регистрации можно уточнить по телефону 8 (8112) 72-42-12 - секретариат аппарата уполномоченного, либо в районных администрациях.