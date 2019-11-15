Общество

Церемония вступления в должность главы Пскова состоится 25 ноября

Председательствующим на торжественном заседании Псковской городской Думы, посвященном вступлению в должность главы города Пскова Елены Полонской, назначен замглавы города Владимир Воробьев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы.

Как напомнил председатель правового комитета Эдуард Белов, 13 ноября на 31-й внеочередной сессии Псковской городской Думы главой города избрана Елена Полонская. По уставу города вступление в должность проходит на торжественном заседании гордумы. После принесения присяги ей вручаются должностной знак главы города.

Председательствующим на торжестве он предложил назначить Владимира Воробьева.

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Добавим, церемония вступления в должность главы Пскова состоится в понедельник, 25 ноября.