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Общество

До 15 декабря заменят окна на лестнице в псковской коррекционной школе №7

21.11.2019 16:03|ПсковКомментариев: 0

С просьбой оказания содействия в проведении работ по замене межэтажных окон в псковской специальной (коррекционной) школе №7 обратилась к главе региона местная жительница, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с личного приема Михаилом Ведерниковым граждан в приемной президента.

По словам заявительницы, три межэтажных окна, выходящих на лестничные пролеты, находятся в критическом состоянии и требуют замены. Некоторые окна забиты картоном и досками, рассказала псковичка. Она обратила внимание властей на ситуацию, когда был шквальный ветер, окна просто начали вываливаться.

Губернатор пообещал, что до середины декабря окна будут сделаны. «Чтобы все было оперативно, контрольный срок - 15 декабря», - поручил Александру Седунов глава региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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