Общество

Росгвардия поздравляет работников телевидения с профессиональным праздником

Департамент по взаимодействию со СМИ, пресс-службы округов и территориальных органов Росгвардии поздравляют коллег-телевизионщиков с профессиональным праздником.

«1 ноября отмечается Всемирный день телевидения. В каждом уголке нашей страны жители узнают о деятельности Росгвардии из репортажей и документальных фильмов. Только в 2019 году итогом плодотворной совместной работы с творческими коллективами телекомпаний стали сотни телесюжетов о событиях, героях и задачах войск национальной гвардии РФ, вышедшие в эфир федеральных и региональных телеканалов», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Наши коллеги с телевидения для подготовки материалов вместе с росгвардейцами совершают прыжки с парашютом, покоряют горные вершины, погружаются на дно Байкала, ведут прямые включения о действиях военнослужащих и сотрудников ведомства в зонах чрезвычайных ситуаций. Благодаря объективной информации журналистов телезрители ближе знакомятся со сложной и опасной службой воинов правопорядка.

В эфире новостных программ ведущих телеканалов страны регулярно выходят репортажи о военнослужащих и сотрудниках Росгвардии, которые ежедневно с риском для жизни участвуют в борьбе с терроризмом, выполняют задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, охраняют важные государственные объекты, осуществляют контроль за оборотом оружия в стране.

Яркими телевизионными проектами уходящего года стали документальные фильмы «Работайте, братья!» и «Объединенная группировка. 20 лет» на телеканале «Россия 24», цикл тематических выпусков программы «Смотр» (НТВ), репортажи на Первом канале и телеканале «Россия 1», специальные проекты с телеканалом Russia Today.

Надежными информационными партнерами Росгвардии на протяжении многих лет являются программы «Вести-Дежурная часть» («Россия 24»), «Чрезвычайное происшествие» (НТВ), «Экстренный вызов» (Рен-ТВ), «Служу Отчизне» (ОТР), «Союзники» (телекомпания «Мир»).

Особую роль в освещении деятельности Росгвардии играют региональные и местные телеканалы. Из репортажей региональных журналистов граждане узнают, как росгвардейцы несут службу по всей стране, в том числе в самых отдаленных точках России.

Масштабную работу по информированию общественности о деятельности ведомства ведет киностудия Росгвардии, в творческой копилке которой целая серия уникальных документальных программ о различных направлениях деятельности войск (видеоматериалы киностудии доступны для просмотра на сайте ведомства).

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии поздравляет всех работников телевидения с профессиональным праздником. Мы благодарны вам за яркие и интересные проекты, за смелые и креативные решения, за то, что вы всегда с нами. Желаем вам успехов и вдохновения», - говорится в поздравлении.