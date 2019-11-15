Общество

Областной комитет по спорту выражает соболезнования близким Людмилы Чернышевой

Комитет по спорту Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким директора ДЮСШ «Гармония» Людмилы Чернышевой.

«Светлая память о Людмиле Павловне навсегда сохраниться в сердцах коллег и физкультурных работников», - говорится в письме.

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Напомним, всю свою сознательную жизнь Людмила Чернышева отдала развитию художественной гимнастики в городе Пскове. После окончания Великолукского филиала Ленинградского института физической культуры им П.Ф. Лесгафта с 1976 года по 1997 год работала тренером по художественной гимнастике в ДЮСШ города Пскова, с 1997 по 2005 год работала заведующей отделением художественной гимнастики спортивного клуба «Пауэр». С 2005 года по сентябрь 2019 года являлась директором МБУ ДО ДЮСШ «Гармония». Являлась заместителем председателя Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики».