Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вкусные мероприятия
Где отпраздновать корпоратив?
Певица Zivert впервые в Пскове
Монобизнес vs. многопрофильность
Здоровый хлеб со скидкой
Мембранные сапоги Nordman
Путь к сердцу машины
Ликвидация меховых изделий
Старт «недели №1»
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Григорий Лепс в Ледовом дворце
«Бригадный Подряд» в Пскове
Да будет свет!
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Новогодние программы для детей
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 21.11.2019 17:320 Прием заявлений от желающих войти в состав Общественной палаты Пскова вновь продлили 21.11.2019 17:180 ТРК «Акваполис» приглашает на праздник «Один в один» 21.11.2019 17:160 В Псковском районе сотрудников охранной организации оштрафовали за непрохождение медосмотра 21.11.2019 17:030 «Горводоканал» опроверг догадки псковичей о появлении пятна на реке Великой 21.11.2019 17:010 Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
 
 
 
Самое популярное 15.11.2019 08:434 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 19.11.2019 17:2820 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 14.11.2019 21:287 В Пскове стали реже ходить городские автобусы 14.11.2019 19:0324 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Народные контролеры проверили весы в магазинах Великих Лук

21.11.2019 16:47|ПсковКомментариев: 0

Мониторинг весового оборудования проведен в магазинах города Великие Луки. Рейд прошел 20 ноября в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Народный контроль». Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

«Народный контроль» - один из партийных проектов, который реализуется в Псковской области, это инструмент общественного контроля за реализацией прав населения в различных сферах, в том числе в торговой», - отметил заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Константин Максимов.

В проверке приняли участие активисты Партии, представители комитета потребительского рынка администрации города и Великолукского филиала  ФБУ «Псковский  ЦСМ», журналисты. Они посетили несколько торговых точек, в том числе сеть магазинов Великолукского мясокомбината. Все весы там соответствуют установленным требованиям, удостоверились общественники.

Также они побывали в магазине крупной торговой сети на проспекте Ленина и выяснили, что поверка весового оборудования в ЦСМ не пройдена. Об этом планируется сообщить в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«Выявленные по результатам проверки нарушения поставлены на особый контроль. Если покупатель в магазине на проспекте Ленина захочет проверить свой товар, то этого сделать не сможет, так как весы здесь не соответствуют установленным требованиям», - прокомментировал представитель Великолукского филиала  ФБУ «Псковский  ЦСМ» Николай Антоненков.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 211 человек
21.11.2019, 17:410 Интерактив: Ни у кого не возникало мысли об уширении улицы Киселева? 21.11.2019, 17:320 Прием заявлений от желающих войти в состав Общественной палаты Пскова вновь продлили 21.11.2019, 17:180 ТРК «Акваполис» приглашает на праздник «Один в один» 21.11.2019, 17:160 В Псковском районе сотрудников охранной организации оштрафовали за непрохождение медосмотра
21.11.2019, 17:080 Город-сказка 21.11.2019, 17:030 «Горводоканал» опроверг догадки псковичей о появлении пятна на реке Великой 21.11.2019, 17:010 Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве 21.11.2019, 16:510 Псковские пенсионеры и преподаватели познакомились с лучшими практиками по программе «Азбука интернета»
21.11.2019, 16:470 Областной комитет по спорту выражает соболезнования близким Людмилы Чернышевой 21.11.2019, 16:470 Народные контролеры проверили весы в магазинах Великих Лук 21.11.2019, 16:430 Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев проведет встречи с предпринимателями в ряде районов Псковской области 21.11.2019, 16:420 Вторичная переработка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
21.11.2019, 16:411 Псковский школьник победил в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве 21.11.2019, 16:360 Михаил Ведерников распорядился решить проблему с водоснабжением островской деревни Пальцево 21.11.2019, 16:230 Росгвардия поздравляет работников телевидения с профессиональным праздником 21.11.2019, 16:180 В ближайшие дни в Псковской области температура упадет до - 10 градусов
21.11.2019, 16:170 По поручению губернатора отремонтируют кровлю в доме на улице Зверева в Великих Луках 21.11.2019, 16:080 За 10 месяцев Россельхознадзор 72 раза проверил соблюдение требований ветеринарного законодательства в Псковской области 21.11.2019, 16:040 «Супер фитнес» устроит тренировки по методу японского профессора 21.11.2019, 16:030 Законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов рассмотрят псковские депутаты
21.11.2019, 16:030 До 15 декабря заменят окна на лестнице в псковской коррекционной школе №7 21.11.2019, 15:580 Налоговые льготы предложено установить для псковских организаций, оказывающих первичную медпомощь и услуги почтовой связи 21.11.2019, 15:572 Псковичка пожаловалась губернатору на отсутствие тротуара на улице Чудской 21.11.2019, 15:490 Жителей Пскова предупредили о грядущем похолодании
21.11.2019, 15:482 Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей 21.11.2019, 15:251 На пешеходном переходе на Рижском проспекте в Пскове устанавливают светофор. ФОТО 21.11.2019, 15:220 Женская команда Колледжа ПсковГУ стала победителем соревнований по баскетболу среди учреждений СПО 21.11.2019, 15:130 Перспективы развития социального предпринимательства обсуждают в Пскове на Межрегиональном слете
21.11.2019, 15:110 Псковские четвероклассники соревнуются в знании правил пожарной и электробезопасности 21.11.2019, 15:100 «Псков-747» U-17 сыграл вничью с «Лучом» из Владивостока 21.11.2019, 15:002 Вопрос о судьбе Гельдтовой бани будет вынесен на сессию Псковской гордумы 21.11.2019, 14:560 В ПсковГУ проходит полуфинал конкурса «Умник 2019»
21.11.2019, 14:490 Введение нового порядка медосмотра для водителей отложили 21.11.2019, 14:316 Церемония вступления в должность главы Пскова состоится 25 ноября 21.11.2019, 14:250 Анна Кутузова: Налоговая дисциплина и налоговая грамотность у псковичей повышается 21.11.2019, 14:140 ВТБ и ГК «Инград» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
21.11.2019, 14:060 Инквизиция станет главной темой «Дилетанта» в декабре 21.11.2019, 14:041 Ирина Богачева: Псковская область находится у той черты, когда кадры в здравоохранении решают почти все 21.11.2019, 13:592 В наркодиспансер Псковской области выстроились большие очереди за справками для водителей 21.11.2019, 13:560 Псковский филиал Академии ФСИН приглашает на день открытых дверей
21.11.2019, 13:500 Кадастровая палата Псковской области проводит для граждан занятия в школе электронных услуг 21.11.2019, 13:390 Полицейские поймали бежаницких угонщиков по «горячим следам» 21.11.2019, 13:311 Более 20 тонн груш уничтожены в Псковской области 21.11.2019, 13:231 Больше половины российских путешественников не покупают еду в поездах
21.11.2019, 13:140 Росгвардейцы задержали молодого человека, который не оплатил покупки в магазине на Рижском проспекте 21.11.2019, 13:140 В Пустошке гражданин Беларуси на угнанном автомобиле совершил ДТП 21.11.2019, 13:110 Псковскую область в финале всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики представит великолучанка 21.11.2019, 13:103 Скажи «права-а-а»: теперь, чтобы сесть за руль, нужно доказать, что ты - не алкоголик и не наркоман
21.11.2019, 13:060 Начался ремонт дороги на пересечении улицы Труда и Инженерной в Пскове 21.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.11.2019, 12:393 Псковская «Единая Россия» откроет более 250 площадок для приема граждан 21.11.2019, 12:310 В Псковской области женщина выплатила миллионный долг по алиментам
21.11.2019, 12:220 В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете 21.11.2019, 12:201 В декабре спектакль «Река Потудань» покажут в Новосибирске на Международном Рождественском фестивале искусств 21.11.2019, 12:140 46% от общего числа обращений в ПФР поступают в электронной форме 21.11.2019, 12:130 «Сообразим на троих»: О партийной жизни, влиятельных псковичах и ситуации в псковском медиапространстве
21.11.2019, 11:563 Директор справочной службы 053 Денис Болышев ушел из жизни 21.11.2019, 11:430 Условный срок получил псковский военнослужащий за хранение и сбыт пистолета 21.11.2019, 11:290 Сайт налоговой службы - самый популярный среди всех сайтов госуслуг 21.11.2019, 11:171 Для чего необходимо вносить сведения о границах населенных пунктов?
21.11.2019, 11:160 Онлайн обжалование штрафов ГИБДД не будет запущено в 2019 году 21.11.2019, 11:150 В Пскове за незаконную вырубку леса осужден военнослужащий 21.11.2019, 11:112 Forbes оценил заработки российских звезд в Instagram 21.11.2019, 11:060 В 2020 году россияне смогут устраиваться на работу онлайн
21.11.2019, 11:002 В Госдуме предложили создать пункты обогрева для бездомных 21.11.2019, 11:000 На Юбилейной в Пскове столкнулись автобус и грузовик 21.11.2019, 10:480 Активисты ОНФ сообщили в прокуратуру об исчезнувшей через несколько недель дорожной разметке в Пскове 21.11.2019, 10:470 За последние месяцы псковичи чаще всего искали предложения о работе для бухгалтеров
21.11.2019, 10:270 Следователи регионального управления приняли участие в Дне правовой помощи детям 21.11.2019, 10:134 На запуск российского аналога «Википедии» потратят на старте 2 млрд рублей 21.11.2019, 10:060 Врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов удостоен золотого знака отличия ГТО 21.11.2019, 09:570 Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
21.11.2019, 09:570 На обочине трассы Р-23 «Псков» нашли труп мужчины 21.11.2019, 09:480 Эксперты: Выгодно ли продлевать новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска 21.11.2019, 09:320 Курсанты и студенты псковской Академии ФСИН познакомились с историей пограничной охраны 21.11.2019, 09:220 В СЗФО в 2019 году выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.