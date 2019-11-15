Общество

Народные контролеры проверили весы в магазинах Великих Лук

Мониторинг весового оборудования проведен в магазинах города Великие Луки. Рейд прошел 20 ноября в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Народный контроль». Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Народный контроль» - один из партийных проектов, который реализуется в Псковской области, это инструмент общественного контроля за реализацией прав населения в различных сферах, в том числе в торговой», - отметил заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Константин Максимов.

В проверке приняли участие активисты Партии, представители комитета потребительского рынка администрации города и Великолукского филиала ФБУ «Псковский ЦСМ», журналисты. Они посетили несколько торговых точек, в том числе сеть магазинов Великолукского мясокомбината. Все весы там соответствуют установленным требованиям, удостоверились общественники.

Также они побывали в магазине крупной торговой сети на проспекте Ленина и выяснили, что поверка весового оборудования в ЦСМ не пройдена. Об этом планируется сообщить в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«Выявленные по результатам проверки нарушения поставлены на особый контроль. Если покупатель в магазине на проспекте Ленина захочет проверить свой товар, то этого сделать не сможет, так как весы здесь не соответствуют установленным требованиям», - прокомментировал представитель Великолукского филиала ФБУ «Псковский ЦСМ» Николай Антоненков.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.