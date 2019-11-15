Общество

Псковский школьник победил в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве

Учащийся специальной школы № 7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования № 1 Евгений Богданов стал победителем Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который в эти дни проходит в Москве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, подросток признан первым в номинации «Гончарное дело». Ранее он вошел в число победителей регионального этапа чемпионата. Евгений Богданов более года занимается гончарным делом. Кроме того, пятнадцатилетний школьник - отличник, неоднократный участник российских тематических олимпиад.

Жители Псковской области ранее уже получали высокую оценку экспертного жюри всероссийского этапа «Абилимпикса». Так, в прошлом году по итогам Национального чемпионата псковская студентка вошла в число победителей в компетенции «флористика». В этом году в финальных испытаниях вместе с Евгением Богдановым принимают участие еще 10 представителей Псковской области. Участники псковской делегации соревнуются в 11 компетенциях: бисероплетение, вязание крючком, поварское дело, портной, медицинский и социальный уход, гончарное дело, сухое строительство и штукатурные работы, флористика, ремонт обуви, столярное дело и художественное вышивание.

В этом году конкурсная программа Национального чемпионата «Абилимпикс» включает в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых примут участие более 830 конкурсантов.

Международное движение «Абилимпикс» охватывает 46 стран. В России чемпионат проводится по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проходит с 2016 года.