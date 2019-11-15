Общество

В Псковском Красном Кресте завершили курс занятий по здоровому питанию

В рамках проекта Псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» на последнем теоретическом занятии в Клубе «Здоровое питание» обсудили темы о правильном питании - «Дары моря. Значение яиц в питании человека. Первые блюда».

Со слов преподавателя, рыба и приготовленные рыбные блюда, очень полезны для организма человека. Она обратила внимание присутствующих на то, что рыба содержит много микроэлементов, способствующих укреплению здоровья человека. Один раз в неделю тьютор рекомендовала проводить рыбный день. Для аудитории было дано несколько советов при покупке рыбы: рыбу нужно всегда понюхать, свежая рыба должна иметь запах только водоема. Обратила внимание на то, что жабры ярко-красного цвета тоже присущи только свежей рыбе и посоветовала без головы рыбу не покупать.

Далее, в выступлении говорилось о значении яиц в питании человека. В рассказе была отмечена необходимость употребления яиц, а также использование их в кулинарии. Яйца на Руси всегда были ценным продуктом, а в некоторых странах даже данному продукту поставлены памятники. В любых яйцах: куриных, утиных, гусиных, а также перепелиных и страусиных имеется большая пищевая ценность для организма человека. Тьютор клуба «Здоровое питание» научила участников проекта определять свежесть яиц. Свежее яйцо тонет в воде, а не плавает. Яйца – это скоропортящийся продукт и их хранение требует особого внимания. Людям склонным к аллергии, данный продукт надо употреблять с осторожностью.

Переходя к вопросу о роли первых блюд, было отмечено, что их роль для организма человека велика. Участники проекта познакомились с классификацией супов по способу приготовления, технологией приготовления картофельных супов, щей, борщей, рассольников и супов – пюре.

На практическом занятии «повара» серебряного возраста запекали в духовом шкафу треску под овощами. Все ингредиенты входящие в состав данного кушанья относятся к рациональному питанию, обладая большим витаминным рядом. Участники приготовления трески подвергли её правильной обработке. Помидоры, болгарский перец, лимон, зелень, твердый сыр и чеснок с душой подготовили другие участники, а приправу из смеси перцев и орегано определяли следующие кулинары. На аккуратно выложенные в противень овощи, заправленные оливковым маслом, в заключении была выложена треска и все компоненты для запекания были отправлены в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Ароматный запах быстро распространился по всему помещению. Готовый продукт посыпали сыром и кунжутом.

Все с большой радостью дегустировали блюдо, приготовленное своими руками.

Подводя итог занятий, повар напомнила, что в приеме пищи, даже очень вкусной для человека, должна быть мера.

В конце мероприятия, участники занятий поблагодарили преподавателя за доступное изложение материала и терпение при проведении практических занятий.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.