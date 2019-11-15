Общество

«Горводоканал» опроверг догадки псковичей о появлении пятна на реке Великой

Сотрудники псковского «Горводоканала» опроверг догадки о появлении пятна на реке Великой, которыми поделились пользователи Сети.

В группе «Контроль.Псков» в соцсети Facebook 20 ноября появился пост следующего содержания: «Летом я отправляла несколько фотографий, как в реку Великую текли «молочные реки» из трубы, идущей от ресторана во Власьевской башни. Посмотрите, что сейчас течет из этой трубы».

Автор сообщения прикрепил к посту снимки и отметил, что они сделаны 17 ноября.

Источник: группа «Контроль.Псков» в соцсети Facebook

В комментариях под этим сообщениям представители «Горводоканала» написали: «Сотрудники "Горводоканала" проинспектировали место, с которого размещены фотоматериалы. На сетях Предприятия утечек не обнаружено. Обследованы и близлежащие колодцы с целью исключения всех возможных утечек и источников загрязнения. Происхождение пятна на воде - не из трубы с фотоснимка».

Источник: МП Пскова «Горводоканал»