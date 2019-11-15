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Общество

Навыки охраны исправительных колоний отточили сотрудники учреждений ФСИН в Пскове

21.11.2019 18:04|ПсковКомментариев: 0

В целях обмена опытом работы и повышения уровня профессиональной подготовленности на базе СИЗО-1 и отдела по конвоированию под руководством врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова проведен учебно-методический сбор начальников учреждений, подведомственных УФСИН, основная часть которого имела практическую направленность по служебной деятельности отделов охраны и конвоированию.

Перед началом мероприятия для участников сборов организовали проверку индивидуальной физической подготовленности. Начальники учреждений сдавали километровый кросс, челночный бег, подтягивание и боевые приемы борьбы, а также навыки по огневой и специальной подготовке. С нормативами по физподготовке все справились успешно.

С участниками сбора были проведены практические занятия по организации несения службы личным составом в караулах по охране исправительных колоний, следственных изоляторов, а также встречного и временного конвоирования, мер безопасности при обращении с оружием, тактике применения служебных собак в караулах.

В рамках занятий по организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств состоялось показное занятие с привлечением сотрудников отдела специального назначения на тему: «Методика подготовки и проведения тактико-строевого занятия с сотрудниками учреждения».

Подводя итоги, врио начальника УФСИН Виктор Леонов нацелил участников на успешное выполнение задач текущего года и потребовал ужесточить контроль за организацией службы личного состава, а также отметил, что обеспечение изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является одной из основных задач для службы охраны, поставленной руководством ФСИН России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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