Общество

«Урок здоровья» проведен для учащихся Пскова в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

«Урок здоровья» состоялся в Гуманитарном лицее Пскова 21 ноября, в Международный день отказа от курения. Профилактическое мероприятие организовали активисты городского отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Цель – информировать подрастающее поколение о пагубном воздействии табака на здоровье и способствовать снижению распространенности табачной зависимости», - отметил депутат фракции «Единой России» в областном Собрании, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев. Вместе с коллегой, врачом-пульмонологом Анастасией Повторейко они рассказали о возможных последствиях вредной привычки, призвали ребят вести здоровый образ жизни и ответили на поступившие от аудитории вопросы.

В завершение урока партийцы раздали учащимся тематические памятки.