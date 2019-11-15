Общество

Прием заявлений от желающих войти в состав Общественной палаты Пскова вновь продлили

В Пскове продлили до 1 декабря процедуру приема заявлений жителей города, желающих войти в состав муниципальной Общественной палаты. Соответствующие постановления подписала и.п. города Пскова Елена Полонская.

Заявления от жителей города принимаются в здании Псковской городской Думы (ул. Некрасова, 14, кабинеты № 2, № 3) в рабочие дни, с 22 ноября по 1 декабря включительно. Понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения кандидатур, желающих войти в состав Общественной палаты города Пскова:

заявление о желании войти в состав Общественной палаты, адресованное членам Общественной палаты города Пскова,

автобиография с указанием сведений о кандидате, включающих в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность, род занятий (в случае отсутствия места работы или службы);

информации об общественной деятельности кандидата.

Еще одним постановлением поручено провести заседание консультационного совета с целью выработки рекомендаций о кандидатурах для включения в состав городской Общественной палаты. Предложения о кандидатурах должны быть выработаны до 11 декабря.

Напомним, прием заявок в Общественную палату Пскова продлевается уже не первый раз.