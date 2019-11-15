Общество

Медсестру задержали за колдовство и гадание для чиновников

В Чечне полицейские задержали медсестру республиканской больницы за колдовство и гадание. Как передает «Росбалт» со ссылкой на ИА «Грозный Информ», к ней обращались в числе прочих бывшие и действующие чиновники.

Чеченское агентство отмечает, что женщине вменяют мошенничество, однако колдовство также является нарушением «предписаний ислама и других традиционных религий».

Главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев считает, что жительница Гудермеса использовала работу младшей медсестры в больнице как «прикрытие», и посетовал, что несмотря на то, что в республике созданы все условия для исламской медицины и лечения по сунне, некоторые все еще обращаются за помощью к «подобным служителям дьявола».

11 сентября чеченское телевидение сообщили о задержании женщины, которая оказывала магические услуги на протяжении шести лет. У колдуньи изъяли замки, ключи, грунт с кладбищ, бумаги с непонятными надписями и фотографии людей с именами и просьбами. В полиции сочли, что эти предметы характерны для тех, кто практикует магию. Позднее в сентябре в республике задержали еще двух ведьм и колдуна.