Общество

Руководители города поздравили псковских налоговиков с профессиональным праздником

В четверг, 21 ноября, в Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника налоговых органов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов, представитель от Псковского района, заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов, начальник межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Нелли Михайлова, сотрудники налоговой инспекции.

С докладом об итогах работы налоговых органов Псковской области за 9 месяцев 2019 года выступила Нелли Михайлова. Она рассказала о поступлениях в бюджеты всех уровней, динамике задолженности, работе с налогоплательщиками.

Нелли Михайлова сообщила, что в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Пскова поступило 8 млрд 178 млн рублей. Поступления в консолидированный бюджет Псковской области составило 6 млрд 780 рублей, что на 473 млн рублей больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

В доходы бюджетов муниципальных образований за 9 месяцев 2019 года собрано 1 млрд 240 млн рублей, прирост составил 70 млн рублей. От налогоплательщиков Пскова в местный бюджет поступило 1 млрд 38 млн рублей. Рост поступлений в бюджеты муниципальных образований произошел за счет прироста поступлений по НДФЛ на 55 млн рублей, а также за счет прироста поступлений по налогу на имущество физических лиц, которые увеличились на 13 млн рублей.

В завершении своего доклада Нелли Михайлова поблагодарила сотрудников за тот вклад, который они вносят своей работой в обеспечение жизнедеятельности города, отметив, что от качества работы зависит пополнение государственной казны, бюджета города и в целом финансовое благополучие страны.

От имени и.п главы Пскова с праздником поздравил депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

Парламентарий поблагодарил работников инспекции за плодотворную работу и конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления. Он подчеркнул, что от объема налоговых сборов зависит наполнение городского бюджета, развитие экономики, своевременное финансирование социальных программ, направленных на улучшение жизни псковичей.

Сергей Колосов вручил благодарственные письма и ценные подарки за большой личный вклад в защиту экономических интересов города Пскова и высокие показатели в служебной деятельности и пожелал всем налоговым инспекторам крепкого здоровья, благополучия и достижения поставленных задач в профессиональной деятельности.

Также к сотрудникам налоговых органов обратилась заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут. Она поблагодарила их за добросовестный труд и пожелала семейного благополучия и успехов на службе.

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов поздравил собравшихся с праздником и отметил высокие показатели работы инспекции, которая является, по его словам, лучшей в регионе.

В рамках мероприятия особо отличившимся сотрудникам были вручены благодарственные письма и подарки.

Добавим, межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области - самая крупная инспекция области. Инспекция осуществляет налоговое администрирование Пскова, Псковского и Гдовского районов.

Отметим, профессиональный праздник - День работника налоговых органов РФ, отмечается в нашей стране ежегодно 21 ноября, в соответствии с указом президента Российской Федерации № 1868 от 11 ноября 2000 года «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации».