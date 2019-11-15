Общество

Руководитель «Михайловского» участвует в международной конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом» в Минске

Сегодня в Республике Беларусь, в Доме Москвы в Минске, начала работу IX Международная конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом». В ее работе принимают участие делегаты из двадцати стран мира, в том числе из России, Украины, Болгарии, Германии, Италии, Латвии, Молдовы, Португалии, Словакии, Словении, Узбекистана, Франции, США. Среди них преподаватели русского языка и литературы, работники библиотек и музеев, культурных и языковых центров, деятели культуры и искусства, издатели. В состав российской делегации вошёл и директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», лауреат Государственной премии России, член Совета по русскому языку при президенте РФ Георгий Василевич.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сегодня Георгий Николаевич выступал на пленарном заседании конференции, которое проводили в конгресс-холле Дома Москвы. Тема его доклада — просветительная работа Пушкинского Заповедника, в том числе и за рубежом. Завтра Георгий Василевич будет модератором круглого стола «Сохранение русского культурно-исторического наследия», который предполагается провести в диалоговом формате.

Напомним, что «Михайловское» тесно и успешно сотрудничает с музеями и другими учреждениями культуры и образования в Белоруссии, причём не только в столице республики, но и в относительно небольших городах, таких как, например, Витебск или Полоцк. Достаточно напомнить, например, о выставке графики Николая Предеина, которую музейщики из Пушкиногорья представляли этим летом в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника или о «Пушкинских днях в Витебске» в местном Центре современного искусства в мае.

Неоднократно Пушкинский Заповедник принимал художественные выставки из музейных собраний страны-соседки, а также участвовал в совместных выставочных проектах.

Добавим, что организаторами нынешней, IX Международной конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом» выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский центр международного сотрудничества и Дом Москвы в Минске. Помимо пленарных заседаний и круглого стола в рамках мероприятия запланированы семинар для преподавателей-филологов «Международное сотрудничество в сфере преподавания русского языка», книжная и фотовыставка, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству и даже Международный фестиваль-конкурс чтецов «Добрый сказ», которой уже во второй раз примет конкурсантов из России, Беларуси, Латвии, Молдовы и Болгарии. В творческую программу конференции включены также вечер русской музыки и поэзии «Нам звезды кроткие сияли…» и концертная программа «Нам не жить друг без друга», приуроченная к 90-летию со дня рождения композитора Александры Пахмутовой.

Значимость проведения конференции в Республике Беларусь обусловлена тем, что, наряду с белорусским, русский язык в стране является государственным языком, отмечают организаторы форума.