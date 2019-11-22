Общество

Дело ясное, что дело темное

«Чем темнее, тем легче быть звездой», - говорил известный остроумец Станислав Ежи Лец. Вряд ли он имел в виду псковский Паневик, но эту фразу можно было бы в качестве инсталляции установить на въезде в этот район с улицы Индустриальной. Или Спешнева. Красиво было бы, в инстаграм можно было бы выкладывать фотографии на фоне необычной надписи, да и местные жители, глядишь, приободрились бы. А то переживают уже пятый год, что без света живут.

Фонари вроде есть, и лампы в них действующие, но каждый день сгущаются сумерки над Псковом - и Паневик (а это порядка 300 коттеджей) погружается во тьму. Что творится в ночных закоулках этого поселка - лучше не знать. Местные жители даже в гости к соседям предпочитают на машине добираться: пешком можно и на дикую собаку нарваться, и на сумрачного прохожего с вкрадчивым вопросом «Огоньку не найдется?»

Школа «Автомобилиста»

А ведь начиналось все со светлых надежд и планов. В июне 2011 года потребительскому жилищно-строительному кооперативу (ПЖСК) «Автомобилист» предоставлены в аренду земельные участки в городе Пскове для строительства индивидуальных жилых домов. Казалось бы, жители могли наконец-то вздохнуть с облегчением: разрешилась неопределенность в вопросе собственности на землю. После заключения договоров товарищество передало пользователям их участки по договору субаренды. Те, в свою очередь, получили возможность узаконить свои дома или начинать вести строительство не на «птичьих правах».

Предлагая участки, председатель ПЖСК «Автомобилист» (на тот момент Светлана Масленникова) рассказывала потенциальным новоселам о том, что здесь будет город-сад: согласно генплана и садик построят, и школу, и детскую площадку, и магазин, и дорогу сделают, и автобус пустят. На тот момент жители на свои средства уже провели газ, свет, оборудовали телефонную линию, монтировали канализацию. До центра города - минут двадцать. Элитный же поселок - все признаки по описанию!

Скоро сказки сказываются, да не скоро дело делается. Детскую площадку действительно оборудовали - но одну. А все остальные блага цивилизации остались мечтой. К концу 2015 года местным жителям оставалось разве что писать жалобы на сайт губернатора да сопереживать тем, кто еще купится на «замануху» про псковский рай: «Честно, чувствую себя обманутой. Я не знаю, чьих рук это дело. Очень хочется верить, что обещания народных избранников - не пустой звук!».

Интересно, что членский взнос в кооперативе составляет от 3000 до 10000 рублей в год (в зависимости от того, находится земля в собственности домовладельца или в аренде у кооператива). Сейчас жители инициировали создание товарищества собственников жилья - они надеются, что это поможет им решить ряд проблем.

Многократные жалобы на плохое состояние (а точнее, отсутствие) нормальной дороги возымели свое действие спустя несколько лет: по словам местных жителей, в этом году грейдеры работают в Паневике сравнительно регулярно. Но это не помогает: ездить здесь желательно на джипе. Такси сюда не вызвать, особенно если вы решите сделать это в час пик или вечером (допустим, соберетесь на ночную «Ласточку»), рассказывает Анна, местная жительница.

Между тем, нормальной дороги здесь в ближайшее время не увидят: отвечая на одно из обращений на губернаторском сайте, глава администрации города Александр Братчиков сообщил, что «ремонт проезжей части автомобильных дорог п. Паневик на 2018-2020 годы не запланирован ввиду дефицита денежных средств».

Что касается автобусного сообщения, здесь тоже беда: до остановки автобуса 14-го маршрута - минут 20 пешком, но по перекопанной дороге. «Тройка» сюда не поедет - нет разворотной площадки. Договорились с частником - маршруткой №51, но заезжает он сюда лишь три раза в день. Учитывая, что в поселке много школьников, этого недостаточно.

Остановку оборудовали по традиции - всем миром собрав деньги - 80 тысяч рублей. А затем разразился скандал: по мнению местных жителей, сделать это можно было дешевле. Как рассказали нам в поселке, на просьбы огласить смету расходов председатель кооператива ответила отказом. Остались местные жители и без информации о том, во сколько обошлось администрации кооператива обустройство дорог (на дороги, по словам людей, каждый дом сдавал до 15000 рублей).

В любом случае - пока здесь не появятся тротуары, детей возят до школы на машинах: на дороге с трудом разъезжаются два автомобиля, а узкие обочины заросли грязью, кустами и борщевиком.

Сумерки. Сага. Затмение

Ночные пейзажи центральной улицы Паневика

«Жители Паневика установили опоры электропередач сами, за свои деньги, - рассказывает многодетная мама Людмила, которая живет в поселке уже больше пяти лет. - Если требовался ремонт, делали его тоже за собственные средства: электрики выезжали регулярно и удивлялись, зачем у нас установили такую старую подстанцию».

В 2015 году сети электроснабжения, а также существующие опоры электроснабжения и наружного освещения микрорайона у застройщика - ПЖСК «Автомобилист» - приобрело и взяло на баланс ПАО «МРСК Северо-Запада». При этом сети наружного освещения на баланс ПАО «МРСК Северо-Запада» не принимались, так как необходимой документации на эти сети нет, а надлежащая организация обслуживания сетей управлением городского хозяйства администрации города Пскова возможна только при наличии всего комплекса оборудования.

Что за загадочный такой «комплекс оборудования»? Выяснилось, что, когда проходила передача, провод пятипроводной СИП-2 (3х50+1х70)+1х16, которым были выполнены сети в Паневике, превратился в четырехпроводной СИП 4х50. Пятый провод - как раз тот, который предназначен для освещения, на документах куда-то потерялся.

На составление необходимых документов муниципалитету требуется больше 1 млн рублей (по данным на 2018 год). Город не заинтересован в том, чтобы выделять эту сумму и уже не первый год в рекомендациях жителям вежливо напоминает о различных программах, в которые они могут отправиться. Это, например, муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018-2022 год». Мол, можно и дороги отремонтировать, и тротуары оборудовать с бордюрами, и детские площадки установить, и освещение обеспечить.

Все бы хорошо, но жители задают резонный вопрос: зачем тратить деньги на бюрократию? Может быть, гораздо дешевле сделать осмотр существующей линии? Зачем монтировать сеть уличного освещения, если она уже есть? Столбы стоят, все линии находятся в рабочем состоянии - проблема лишь в том, чтобы включить три рубильника.

К слову, «отрубили» их в конце декабря 2015 года по просьбе потребителя - ПЖСК «Автомобилист». Как говорят в поселке, такое решение было принято из-за того, что владельцы некоторых коттеджей отказывались платить за освещение улицы. Они ссылались на то, что сети принадлежат городу, который и обязан содержать уличное освещение, оплачивая его из местного бюджета (к тому же за электричество жители поселка платят по городским тарифам).

Одним томным ноябрьским вечером мы решили проехаться до Паневика, чтобы воочию убедиться в том, о чем рассказывают местные жители, окунуться, так сказать, во тьму. Сначала нам пришлось преодолеть разбитую Индустриальную (ее наконец-то стали ремонтировать), затем мы протряслись по виадуку, после которого словили люк. Стоило нам свернуть правее, на главную улицу поселка, пришлось врубать дальний свет - в противном случае пришлось бы ехать как слепым котятам, на ощупь. Благодаря свету фар мы оценили лунный пейзаж центрального проспекта в Паневике. Вдыхая ароматы натопленных бань и слушая лай собак, мучительно захотелось снять видео, благо фотографии в темноте мы уже наснимали.

Осторожно - панорамное видео!

Фонарные столбы смотрятся в этом пейзаже как памятник бессмыслице бытия, а светящиеся окна домов - как огоньки надежды и тепла в страшном пространстве хаоса и космической бесконечности. Скорее прочь отсюда - на выезде с виадука Псков кажется залитым огнями Лас-Вегасом.

Из инстинкта самосохранения население микрорайона уже приноровилось к жизни в темноте: в общем чате в соцсетях договариваются о том, кто сможет отвезти детей в школу, кто подбросит до города, если машина сломалась. Они знают: больше помощи ждать неоткуда. Ведь неоднократно обращались во все инстанции - от УГХ до прокуратуры. Ответ один - денег нет, мы запланируем в следующем году.

А пока все планируется и перепланируется, на темных улицах Паневика процветает криминал. Одни рассказывают, что видели, как проходила «закладка» наркотиков в районе подвесного моста, другие делятся историями о нападении бездомных псов, третьи высказывают версии о недавнем нападении на почтальона, четвертые вспоминают о других случаях краж в поселке. И ждут приезда хоть кого-нибудь - чиновника из УГХ, депутата или энергетиков.

Даже в дореволюционном блоковском «страшном мире» были «Ночь, улица, ФОНАРЬ, аптека». Спустя столетие, в то время, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, фонари, похоже становятся роскошью, а не способом освещения. Причем для жителей не только Паневика, но и всего Пскова. Но это уже совсем другая история...

Елена Никитина