Общество

Названы лучшие стиральные машины России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование стиральных машин шириной 50-60 сантиметров, пишет «Лента.ру». В нем приняли участие аппараты шести брендов: LG, Indesit, Electrolux, Samsung, Korting и Atlant.

Эксперты оценивали стиральные машины по таким показателям, как качество стирки хлопка, возможности и удобство, акустический комфорт, эффективность отжима.

По качеству стирки хлопка лучшей оказалась машина Samsung, набравшая больше остальных баллов при стирке при температуре 60 и 40 градусов. За ней расположились Electrolux, Korting и Atlant - при стирке при температуре 60 градусов. При температуре 40 градусов с задачей не справилась только машина Atlant.

Все участники исследования имеют развернутый набор опций, в том числе стирку хлопка при температуре до 95 градусов, отложенный старт и короткую программу. Некоторые имеют дополнительные возможности, например, дополнительные полоскания и звуковые оповещения. Самыми удобными в использовании были признаны машины Samsung и Electrolux. У Indesit и Korting возникли нарекания к дисплею.

Лучшими по показателю акустического комфорта оказались модели Indesit и Samsung. LG имеет слишком громкий сливной насос. LG и Samsung лучше остальных справились с эффективностью отжима. Худшими были признаны Indesit и Atlant.

По итогам исследования лучшими стиральными машинами шириной 50-60 сантиметров были названы аппараты LG и Samsung. На втором месте - Electrolux, на третьем - Korting. Машина Atlant попала в список товаров с замечаниями из-за низкого результата стирки хлопка при 60 градусах.