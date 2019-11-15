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22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика Александра Иванова

22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика, уроженца Псковщины Александра Степановича Иванова. Он родился в 1919 году в деревне Коровкино Палкинского района Псковской области в крестьянской семье.

Как рассказал Псковской Ленте Новостей сын Героя, председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, в 1941 году, после ускоренного выпуска Челябинского летного училища, через неделю, после начала Великой Отечественной войны, отец сразу попал на фронт. Свой первый бой он принял под Киевом, последний - в небе над Кенигсбергом. С 1942 года отец служил в 10-м отдельном разведывательном авиационном полку 1-й Воздушной армии, в задачу которой входило выявление объектов врага, воевал на Юго-Западном, Южном, Западном и 3-ем Белорусском фронтах.

К апрелю 1945 года старший лейтенант Иванов совершил 264 боевых вылета, из них 150 вылетов на дальнюю и ближнюю разведку. В воздушных боях лично сбил 5 самолетов, был тяжело ранен. А в июне победного года за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награжден двумя Орденами Красного Знамени, двумя Орденами Отечественной войны 1-й степени, Орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя Орденами Красной Звезды, медалями « За боевые заслуги » , « За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За оборону Киева».

Михаил Иванов отметил, что весь экипаж отца был геройский, за полгода совместной боевой работы на пикирующем бомбардировщике Пе-2 он стал единым сплочённым коллективом, одним из лучших в полку. « Отец, который был штурманом - Герой Советского Союза, командир Иван Илларионович Каминский- Герой Советского Союза и стрелок-радист, кавалер трех Орденов Славы - Александр Сергеевич Ашин. Все их имена золотом высечены на Поклонной горе в Москве » , - пояснил он.

Барельеф Герою Советского Союза Александру Степановичу Иванову установлен на площади Победы в Пскове. В Палкинском районе, на родине, установлен бюст Героя. В Калининграде на площади маршала Василевского его имя среди тех, кому в 1945 году указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

В этом году, 22 июля, на доме №29/31 по Рижскому проспекту, в котором жил летчик, открыли памятную доску.

Во время торжественного мероприятия,на котором присутствовали дети, внуки, правнуки, родственники и близкие летчика-Героя, Михаил Иванов поделился воспоминаниями об отце и рассказал, что несмотря на то, что у него после тяжелого ранения не было шесть ребер и легкого, он продолжал служить до 1956 года. Отец имел возможность после войны переехать в другие регионы страны, но он вернулся домой и работал до последнего дня.