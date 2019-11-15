Общество

В Госдуму внесен законопроект о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

Правительство внесло в Госдуму поправки в гражданский кодекс о возможности выпускать в России лекарства без согласия патентобладателя. Документ размещен в базе нижней палаты парламента, сообщает «Интерфакс».

Право принимать решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия обладателя патентов будет предоставлено правительству, если законопроект будет принят. Такое решение будет приниматься «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан».

Патентообладателя будут уведомлять о том, что в России хотят выпускать его лекарства, и он получит право на «соразмерную компенсацию». Методику расчета компенсации и порядок ее выплаты будет определять также правительство, говорится в законопроекте.

Возможность принудительного воздействия государства на недобросовестного правообладателя предусмотрена международными актами, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Его разработали в рамках исполнения Национального плана развития конкуренции на 2018 - 2020 годы.

Идея законопроекта принадлежит Федеральной антимонопольной службе. В начале 2016 году ведомство опубликовало на портале раскрытия официальной информации уведомление о начале работе над поправками о праве российских компаний выпускать лекарства и медицинские изделия по разработкам иностранных патентообладателей без их согласия. В ФАС тогда отметили, что правообладатели в этой сфере часто злоупотребляют доминирующим положением и отказываются поставлять свои лекарства в Россию или налаживать тут их производство.

8 ноября глава ФАС Игорь Артемьев обсудил законопроект с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Артемьев указал, что в последние годы были случаи, когда иностранные крупные корпорации «отказывались поставлять жизненно важные лекарства», необходимые неизлечимым больным, в Россию.

Чиновник заверил, что в мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов. Если закон будет принят, он пообещал, что Россия будет платить «справедливую» компенсацию патентообладателям.

Медведев согласился, что это важное предложение, «особенно в мире, где зачастую коммерческие интересы ставятся выше, чем вопросы охраны здоровья или в ситуациях, когда, по сути, ведутся торговые войны» и стороны могут отказывать в доступе к своим лицензиям, в том числе из желания навредить.

Правительство одобрило этот законопроект 14 ноября.