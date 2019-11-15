Общество

Ровно 414 лет назад Лжедмитрий I пообещал отдать полячке Марине Мнишек Псков и Новгород

Обручение по доверенности Марины Мнишек и Лжедмитрия I состоялось в Кракове 414 лет назад, 22 ноября 1605 года.

Как напоминает «Парламентская газета», за четыре месяца до этого события Лжедмитрий I венчался в Успенском соборе Кремля на русское царство. Интересы жениха в Кракове представлял Афанасий Власьев.

При помолвке дочери польского воеводы Юрия Мнишека были обещаны не только драгоценности, но и Псков с Новгородом, а также предоставлено право исповедовать католицизм.

Настоящую свадьбу с венчанием и провозглашением Марины Мнишек царицей сыграли в Кремле 18 мая 1606 года. Ее короновали под именем Марии Юрьевны, но это царствование продолжалось всего неделю. 17 мая Лжедмитрия низвергли и растерзали, неузнанная «царица» уцелела.

До июля 1608 года авантюристка жила с родственниками в Ярославле, а после оказалась женой Лжедмитрия II - Тушинского вора, родила от него сына Ивана. Трёхлетнего мальчика затем повесили в Москве. Точная дата и причина смерти самой Марины неизвестна. Это произошло в 1614 или 1615 году. По легенде, она закончила свои дни в одной из башен Коломенского кремля, которую стали называть Маринкиной.