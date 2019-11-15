Общество

Александр Козловский принимает участие в 57-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский принимает участие в 57-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

В рамках 57-й сессии принят бюджет Союзного государства на 2020 год. Заслушали отчет Совета министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2018 год. Также в ходе работы обсудили перспективы использования в рамках Союзного государства потенциал модельного законодательства.

Кроме того, на сессии было принято заявление Парламентского Собрания в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем отражена оценка депутатами происходящих событий, в частности, попыток переписать историю, а также верность сохранению памяти подвигов наших предков, совместное стремление к миру и дружбе между народами.

«Память о подвигах солдат Великой Отечественной свята. Плечом к плечу наши деды и прадеды сражались на фронтах в годы войны, в том числе и на территории Псковщины в годы сопротивления фашизму действовал Братский партизанский край. Теперь мы, потомки победителей, ежегодно встречаемся на Кургане дружбы на границы Белоруссии, России и Латвии», - заявил Александр Козловский.

Напомним, в 2016 году Александр Козловский был избран в мандатную комиссию Парламентского собрания Союза Беларуси и России.