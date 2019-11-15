Общество

Именины «Михайловского» отпраздновали в Святогорье

Вчера, когда Русская Православная Церковь вспоминала Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» праздновали «музейные именины» и престольный праздник усадьбы Пушкиных.

Как и положено по русской православной традиции, праздничный день начался с общей молитвы. Водосвятный молебен в часовне служил настоятель храма Казанской Божией Матери в Пушкинских Горах отец Михаил.

Служба совершалась в часовне Михаила Архангела, что стоит на Еловой аллее, на въезде в сад Михайловского. Сорок лет назад, в 1979 году она была восстановлена здесь силами первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», легендарного «михайловского домового» Семёна Гейченко и отряда пушкинских доброхотов под началом не менее легендарного Марка Баринова — журналиста и драматурга, солдата Великой Отечественной, замечательного педагога, исследователя водных путей древних новгородцев. С 1983 года Баринов был директором Государственного музея А.С. Пушкина в Москве, но по-прежнему часто приезжал в «Михайловское», а после смерти был похоронен в Пушкинских Горах. Кстати и «михайловским домовым» Гейченко впервые назвал именно Баринов — в очерке, написанном для журнала «Огонёк», подготовленном по итогам первой его поездки в музей-заповедник.

После водосвятного молебна музейщики и гости «Михайловского», жители Святогорья крестным ходом прошли по усадьбе. Отец Михаил и бывший у него в сослужении псковский священник, настоятель храма Анастасии Римляныни в Кузнецах отец Евгений освятили усадьбу, михайловский сад, флигели и дом поэта.

Праздничную программу продолжили в посёлке. Здесь, в музейном Научно-культурном центре, по случаю Михайлова дня выступили учащиеся IV курса театрального отделения Псковского областного колледжа искусств. Они показали публике представление «Сказковорот» — одну из своих дипломных работ.

Для спектакля и его юных исполнительниц — это первый «гастрольный» показ, рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей постановщик представления, педагог ПОКИ Владислав Семёнов. В основу «Сказковорота» легли фольклорные миниатюры, в разные годы записанные студентами Псковского государственного университета (до недавнего времени — педагогического института) во время их фольклорных экспедиций по региону.

По ходу спектакля актрисы изображали то скуповато-расчётливых братьев, вознамерившихся продлить себе трёхдневный праздник на целую неделю…

то бестолочную бабу, поверившую в блинные дожди и разгуливающих по земле щук…

…а то и заморского гостя, разгуливающего по псковской ярмарке и на плохом русском пытающегося объясниться с торговцами рыбой.

Эти и другие сюжеты для спектакля взяты из книги «Сказки Псковской области», выпущенной в свет силами ПсковГУ и практически сразу ставшей раритетом, рассказал Владислав Семёнов.

В канву спектакля щедро вплетены подлинные псковские песни (над музыкальным материалом со студентками работала Ирина Никитина) и танцевальными миниатюрами (хореограф — Тамара Пасина). В отдельных сценах девушки переходят на псковский говор. Разучивая свой «Сказковорот», рассказывает Владислав Борисович, они не только читали тексты по книжке, но и слушали экспедиционные записи, «вживаясь» в манеру рассказчиков, от которых эти фольклорные миниатюры были записаны.

По завершении спектакля гостьи устроили для своих зрителей настоящий мастер-класс, обучив всех желающих (и не постеснявшихся выйти в круг!..) нескольким народным танцам.

А потом настал черед «именинного» яблочного пирога со сметаной – такого, как любил Пушкин.

Фото: Денис Виноградов, Лидия Токарева (информационная служба музея-заповедника «Михайловское»).