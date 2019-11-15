Общество

Онлайн-конференция «Алгоритм и особенности получения СОНКО статуса исполнителя общественно полезных услуг» стартует на ПЛН

Онлайн-конференция «Алгоритм и особенности получения СОНКО статуса исполнителя общественно полезных услуг» стартует на сайте Псковской Ленты Новостей.

Все вопросы, которые касаются нормативного регламентирования и особенностей приобретения социально ориентированными некоммерческими организациями статуса исполнителя общественно полезных услуг, мер государственной поддержки и правового сопровождения СОНКО, обладающим соответствующим статусом, читатели интернет-портала могут задавать специалистам в течение 22-25 ноября.

Сотрудники органов исполнительной власти администрации Псковской области, представители некоммерческих организаций предоставят псковичам всю необходимую информацию. Ответы будут размещены на сайте ПЛН.

Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru.