Общество

Действующий порядок присвоения звания «Ветеран труда» предлагается упростить

Псковская областная организация Российского профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ-ПСКОВ) направила обращение министру труда и социальной защиты Российской Федерации Максиму Топилину о пересмотре и упрощении действующего порядка присвоения звания «Ветеран труда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Председатель областной организации Людмила Лепешкина сообщила, что до 1 июля 2016 года действовала почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, которая продолжает находить свое применение при присвоении звания «Ветеран труда» в таких министерствах, как транспорта, строительства, сельского хозяйства, науки и образования.

На основании приказа министерства промышленности и торговли РФ от 28 октября 2016 года введено положение о медали «Трудовая доблесть», в соответствии с которым присвоение звания «Ветеран труда» носит многоступенчатый характер по награждению и для многих заслуженных работников становится недоступным.

«Просим вас, уважаемый Максим Анатольевич, рассмотреть вопрос по установлению единого порядка присвоения звания «Ветеран труда» для всех министерств и ведомств на основании награждения ведомственной Почетной грамотой», - сообщается в обращении.