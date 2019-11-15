Общество

В Пыталовском районе полицейские и медики провели обучающий семинар

С педагогами и специалистами органов и учреждений системы профилактики района обсуждены проблемы наркопотребления. Участников встречи приветствовала начальник отдела образования администрации Пыталовского района Полина Рубченя.

Специалисты-практики нуждаются в оперативном получении достоверной информации о реальной обстановке с психоактивными веществами в Псковской области. Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева проинформировала собравшихся о мерах административной и уголовной ответственности, предусмотренных законодательством за применение, хранение и распространение наркотических средств. Она рассказала о новых выявленных видах наркотиков, а также о неконтактных способах их распространения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обобщенные примеры гибели совсем еще молодых, дееспособных и внешне вполне благополучных людей привела заместитель главного врача по детской наркологии ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова. Она рассказала слушателям о приёмах экстренной помощи людям, получившим отравление наркотическими веществами. Главная мысль – не бояться обратиться в службу скорой медицинской помощи, не терять ни минуты на сомнения и нерешительность.

Выступила также заведующая отделением по организации и координации профилактической работы наркодиспансера Ирина Гайдук. Были рассмотрены, в частности, эффективные интерактивные формы и методы работы со школьниками. Участникам семинара предложили для просмотра и обсуждения фильм «Все хорошие люди».

За помощь в организации и проведении мероприятия стражи порядка и медики выразили благодарность ведущему специалисту Молодежного центра Пыталовского района Алле Бирюлевой.