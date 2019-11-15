Общество

В российских аптеках начали продавать лекарства в кредит

Аптечная сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках. Покупатели могут на месте оформить кредит на лекарства на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. рублей сроком от 3 месяцев до года по ставке 23% годовых. Пока услуга доступна в нескольких аптеках сети в Москве. Эффективность проекта оценят в начале 2020 года, пишет «Деловой Петербург».

В «Самсон-фарме» пояснили «Коммерсанту», что кредитование рассчитано на пациентов, нуждающихся в незамедлительном лечении дорогостоящими препаратами по цене от 500 рублей. По данным сети, доля таких препаратов превышает 25%. В компании предполагают, что к концу 2020 года проект приведет к увеличению потока клиентов и росту выручки на 5–10%.

«Самсон-фарма» основана в 1993 году, сейчас сеть насчитывает 70 аптек в Москве. В 2018 году выручка компании составила 6,7 млрд рублей, а чистый убыток - 497,9 млн рублей. Тогда же в компании сменился владелец, им стал Александр Ларин. По данным газеты, Ларин связан с группой компаний «Эркафарм», которая управляет сетями аптек «Доктор Столетов», «Озерки» и другими. В «Эркафарме» изданию сообщили, что планируют запустить кредитование в аптеках «Озерки», где большая доля дорогостоящих лекарств.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что большинство дорогих лекарств больные получают бесплатно за счет государства. Он считает, что кредит может быть востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3 тыс. рублей за упаковку, на которые приходится не более 4,5% розничного рынка, а также для покупки дорогих косметических брендов или БАДов.

Согласно данным DSM Group, в 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые за четыре года упали на 1,5%. Эксперты связывают это с падением реальных доходов населения и вынужденной экономией. По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных банками, достиг 258 млрд рублей.

С 2020 года будет разрешено продавать лекарства в интернете с доставкой препаратов курьером на дом, хотя окончательно решение по соответствующему законопроекту еще не принято. Споры насчет снятия запрета не утихают уже несколько лет, но рынок онлайн-продаж лекарств все равно уже почти сформировался, и игроки на нем используют различные хитрости, чтобы не нарушить закон.