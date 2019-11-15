Общество

Руководство псковского завода «Титан-Полимер» рассматривает возможность переработки отходов

Руководство «Псковского завода "Титан-Полимер"» рассматривает возможность установки площадки по переработке отходов. Как 22 ноября на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил гендиректор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко, есть вероятность, что предприятие займется переработкой металлизированной пленки.

«Мы рассматриваем возможность установки технологической площадки по переработке отходов. Речь о металлизированной пленке. На эту пленку накладывается слой алюминия. Это затруднит работу, но можно получить первичный материал, - отметил Герман Петрушко. - Что касается нашей продукции, мы перерабатываем 100% нашей пленки».

Также гендиректор завода добавил, что полиэтилентерефталатную продукцию легко собрать, переработать и использовать в любом виде хозяйства.