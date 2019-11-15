Общество

Депутат Олег Луценко решил войти в состав двух комитетов гордумы Пскова

Олег Луценко, недавно ставший депутатом Псковской городской Думы от КПРФ по единому округу, войдет в состав двух комитетов: по ЖКХ и благоустройству, а также по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, депутат направил в гордуму заявление с просьбой включить в его состав данных комитетов.

На сегодняшнем заседании правового комитета был рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в персональный состав думских комитетов. Кроме того, Олег Луценко изъявил желание войти в состав фракции КПРФ в гордуме.

Окончательное решение по данным вопросам будет принято на ближайшей сессии городского парламента 28 ноября.