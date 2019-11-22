Общество

Еще одна детская площадка открыта на округе депутата Псковской гордумы Дениса Иванова

Новая детская площадка появилась во дворе домов № 5 и 5а по улице Новоселов в Пскове, который располагается на округе депутата Дениса Иванова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Игровой комплекс был установлен за счет депутатского фонда. Объем затрат - около 830 тыс рублей.

Денис Иванов подчеркнул, что это уже четвертая детская площадка на его округе за два года.