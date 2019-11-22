Общество

Псковские депутаты хотят ужесточить контроль за работой школьных буфетов

Механизмы дополнительного контроля за работой школьных буфетов как объектов дополнительного питания обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы в ходе заседания 21 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, поводом для обсуждения стал вопрос о даче согласия нескольким школам Пскова на предоставление в аренду индивидуальному предпринимателю помещений под такие буфеты. При этом члены Комитета констатировали, что нередко наряду с продуктами из перечня, утвержденного Роспотребнадзором, в школьных буфетах продают и вредную для здоровья школьников еду - кофеиносодержащие напитки, лимонад, чипсы и другие снеки.

«В прошлом году мы провели несколько родительских рейдов по школьным столовым и буфетам и выявили больше 100 нарушений. Например, одному предпринимателю было выдано разрешение на торговлю питьевой водой, шоколадом, а на месте мы обнаружили автомат с кофе. Необходимо выработать единую концепцию по организации дополнительного питания в образовательных учреждениях и предусмотреть в ней отзыв ранее выданных разрешений на торговлю в случае выявленных нарушений», - отметила и.п. главы Пскова Елена Полонская.

Ее поддержали другие члены комитета, при этом его председатель Григорий Стороненков предложил рекомендовать городскому управлению образования осуществлять регулярный контроль за работой школьных буфетов и проводить выездные проверки не реже одного раза в квартал. В свою очередь, Елена Полонская предложила заслушивать итоги таких проверок на заседаниях социального комитета гордумы.