Общество

Юные великолучане нарисовали парки своей мечты

Конкурс «Мы за парк» прошел в великолукском педагогическом лицее по инициативе управления ЖКХ 20 ноября. Он стал подготовительным этапом для участия Великих Лук в федеральном отборе планов по благоустройству малых городов и исторических поселений. Организаторы городского конкурса «Мы за парк» предложили ста пятнадцати юным художникам придумать и изобразить дизайн - решение благоустройства сквера, прогулочной зоны или набережной в разных микрорайонах города. Лучшие идеи школьников войдут в проект, который Великие Луки в очередной раз представят федеральным экспертам.

«Мы всем городом хотим, чтобы наш город стал лучше, красивее и моложе. В этот раз мы планируем подать три заявки в рамках федерального проекта малых городов и исторических поселений», - пояснила начальник УЖКХ администрации города Елена Гордиенко.

По мнению одной из участниц Сони Арбузовой, территория вокруг крепости будет выглядеть лучше, если там появится декоративное озеро, зеленые коридоры для отдыха и велодорожки. «Я разделила зону возле крепости, там я придумала место для выгула животных, потому что в городе таких мест мало. Я хочу еще восстановить на том месте историческое озеро и сделать лабиринт из деревьев», - поделилась своей идеей Софья.

Подобные состязания ЖКХ и администрация города проводят второй раз. Участников в этом году стало гораздо больше, молодежь заинтересована в развитии своего города.

Выбрать лучший проект было крайне сложно. Почти каждая разработка участников конкурса содержала интересные элементы: необычные детские площадки, причудливые фонтаны и вазоны, нестандартное зонирование. Все взято на заметку, а победители соревнований были награждены ценными подарками: модным смартфоном, умными часами и фитнес-браслетом.