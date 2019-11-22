Общество

Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о краже крышек мусорных контейнеров для ПЭТ-бутылок

В Псковской области воруют крышки от сетчатых мусорных контейнеров, предназначенных для полиэтилентерефталатовых бутылок (ПЭТ-бутылок). Об этом 22 ноября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил директор ООО «ЭкоПром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - Сергей Пайст.

«Чтобы организовать раздельный сбор мусора, мы в течение года ставили на специально отведенных площадках сетчатые контейнеры для ПЭТ-бутылок. И в следующем году продолжим это делать, - отметил Сергей Пайст. - Однако крышки от этих контейнеров кому-то, видимо, очень нужны. В соцсетях все чаще появляются ролики, как их воруют. Это, конечно, не добавляет позитива».

Со слов руководителя регоператора, около 15% в кубометре мусора - ПЭТ-бутылки. Сергей Грахов подчеркнул, что сейчас эти контейнеры установлены не только в Пскове, Великих Луках и Псковском районе, но и в таких райцентрах, как Порхов, Дедовичи, Плюсса, Палкино.