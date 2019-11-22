Общество

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошли мероприятия, приуроченные ко Дню матери

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 прошли мероприятия под названием «Восславим женщину-Мать» и «Самый близкий и родной человек-мама!», посвященные Дню матери. Организовали и провели встречи руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева и координатор общественной организации «Здоровый город» Дмитрий Дрозденко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе классного часа «Самый близкий и родной человек-мама!» учащиеся познакомились с историей праздника, узнали, когда его отмечают народы разных стран, вспомнили произведения русской литературы, в которых образ матери – это воплощение и любви, и счастья, и вдохновения.

Также ребята прослушали песни о матери – продолжении рода человеческого, в живописи русских художников «Прекрасна женщина с ребенком на руках» учащиеся увидели образы матерей разных исторических времен и отметили счастливых детей и полную любовь, заботу матерей об их спокойствии. Завершился цикл мероприятий рассказами учащихся о своей маме и созданием композиции «Милая мама».

Кроме того, руководитель общественной организации «Здоровый город» Дмитрий Дрозденко во время классного часа с осужденными хозотряда принял участие в просмотре фильма «Кокон неоязычества», после чего все вместе обсудили роль матери в духовном воспитании детей.

«Этот праздник - прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому главному в нашей жизни человеку - маме. Ребята, в своих письмах и телефонных звонках поздравьте своих дорогих людей, не стесняйтесь признаваться им в своих высоких чувствах, будьте благодарны своим матерям за жизнь, подаренную вам», - обратилась к ученикам Наталья Афанасьева.