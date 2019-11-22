Общество

Гендиректор псковского завода «Титан Полимер» рассказал об опыте сбора полимерных отходов в других регионах

Гендиректор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко рассказал об опыте сбора полимерных отходов в других регионах. Способами разрешения этой проблемы Герман Петрушко поделился 22 ноября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленте Новостей.

«Если говорить об обращении с полимерными отходами, их сбор - это самая большая проблема. В разных регионах пытаются разрешить ее по-разному. В некоторых были попытки обустройства приемных пунктов покупки вторичной полиэтилентерефталатовых бутылок (ПЭТ-бутылок - ред.) и прочих упаковок. Каждая хозяйка знает, что такую упаковку из-под курицы можно сдать, - отметил Герман Петрушко. - В пункте приема стоит небольшой пресс, который все сдавливает. Потом можно это собрать и отвезти на предприятие. Что касается переработки пластика - есть огромное количество способов, причем некоторые из них настолько продвинутые, что вторичный пластик приобретает свойства первичного материала».

Также гендиректор предприятия добавил, что переработку ПЭТ-продукции сильно облегчит, если к этой продукции перестанут прикреплять другие по содержанию элементы: например, этикетки. При этом Герман Петрушко подметил, что в некоторых странах Европы запрещено перерабатывать полистирол: вспененные упаковки из-под продуктов питания, пластиковую посуду.