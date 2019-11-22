Общество

В отделе специального назначения «Зубр» организована выставка детских рисунков

13 ноября отмечался День образования отделов специальных назначений УИС, в преддверии которого дети сотрудников спецназа «Зубр» и воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» приняли участие в выставке детского рисунка «Мой папа служит в спецназе», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Главной целью проводимой выставки является, прежде всего, развитие чувства патриотизма и привлечение внимания к профессии сотрудника подразделения специального назначения», - рассказали организаторы.

Всего в выставке приняло участие более 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Разнообразие работ радовало глаз, видно было, что каждый участник подошел очень ответственно к выполнению данного задания. Сотрудники ОСН «Зубр» очень высоко оценили все представленные рисунки и коллективно приняли решение, что все участники заслуживают поощрения в виде сладкого подарка.

Добавим, в ближайших планах руководства отдела - проведение конкурса детских рисунков, посвященного Дню защитника Отечества.