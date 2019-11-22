Общество

Псковская таможня информирует о преимуществах использования предварительных решений

В соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации, таможенные органы могут осуществлять классификацию товаров до их таможенного декларирования путем принятия предварительных решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и решений о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде.

Предварительные решения о классификации товаров и решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, с учетом возможностей применения технологий автоматической регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска, имеют ряд преимуществ. У участника внешнеэкономической деятельности появляется возможность заранее определиться с размером причитающихся к уплате таможенных платежей, мерами нетарифного регулирования. Вероятность ошибки при таможенном декларировании снижается. Процедура таможенного декларирования и таможенного контроля упрощается и ускоряется. Появление рисковых ситуаций, связанных с заявлением недостоверных сведений о классификационном коде товара по ТН ВЭД ЕАЭС, минимизируется. Кроме того, применение классификационного решения обязательно для всех таможенных органов.

Процедура получения этих решений, а также внесение в них изменений определены статьями 16, 17 и 18 Федерального закона от 3 августа 2018 года №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Полномочиями по принятию решений о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, обладает Управление товарной номенклатуры ФТС России.

Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС установлена подпунктом 135 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Получение данных услуг доступно для всех участников внешнеэкономической деятельности, имеющих доступ к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также через Личный кабинет участника ВЭД на сайте ФТС России.