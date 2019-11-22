Общество

В Пскове состоялись публичные обсуждения результатов работы Россельхознадзора за третий квартал 2019 года

21 ноября в Пскове под председательством исполняющего обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олега Емцева состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ведомства за третий квартал 2019 года и руководств по соблюдению обязательных требований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в мероприятии приняли участие специалисты профильных отделов управления, органы исполнительной власти Псковской области и представители бизнес-сообщества региона.

И.о. руководителя управления Олег Емцев в своем докладе рассказал о положительной динамике при оценке эффективности деятельности ведомства в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, о концептуальных положениях новой реформы КоАП, а также об успешно функционирующем онлайн-сервисе «Перевозка собак и кошек». Данный сервис позволяет владельцам домашних питомцев получить ответы на вопросы о перемещении животных. Кроме того, Олег Емцев отметил повышение уровня информационной открытости управления, из которого закономерно следует эффективное взаимодействия с общественностью и представителями бизнес сообщества в формате открытого диалога.

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Валентина Куртикова, начальник пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте по Псковской области Галина Леонова и заместитель начальника отдела земельного надзора Лариса Медюшко рассмотрели вопросы, касающиеся результатов правоприменительной практики в профильных направлениях деятельности управления и актуальных изменений в законодательстве.

Наибольший интерес общественности традиционно вызывает вопрос о предотвращении незаконного оборота пищевой продукции. Галина Леонова в ходе выступления отметила, что в результате взаимодействия с Псковской таможней и Пограничным управлением ФСБ проведено более 600 совместных мероприятий, по результатам которых из оборота изъято и уничтожено более 13 тонн санкционной животноводческой продукции и более 121 тонны опасной пищевой продукции.

Публичные обсуждения, проводимые территориальным Управлением Россельхознадзора, позволяют ответить на самые актуальные для бизнес-сообщества Псковской области вопросы и укрепить межведомственное сотрудничество.