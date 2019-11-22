Общество

На следующей неделе выездную диспансеризацию и вакцинацию можно будет пройти на «Маяке»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) с 25 по 30 ноября с 10.00 до 14.00 будет работать на территории у рынка «Маяк» (Рижский проспект, 40б).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя: опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования.

Прививки проводятся бесплатно.

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку! Возможна организация прививок по месту работы», - отметили в поликлинике.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.