Общество

Еще один школьник Псковской области вошел в число победителей Национального чемпионата «Абилимпикс»

В числе победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» - еще один школьник из Псковской области. Учащийся 9-го класса Опочецкой специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Дмитрий Бондарев занял первое место, став лучшим в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Дмитрий - почти отличник, у него всего одна „четверка“ по математике. Он очень трудолюбивый и исполнительный, один из лучших на уроках по профессиональному мастерству», - отметила директор школы, где учится победитель.

Напомним, что ранее победителем Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Гончарное дело» стал учащийся специальной школы № 7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования № 1 Евгений Богданов.

В этом году в финальных испытаниях принимают участие 11 представителей Псковской области. Конкурсная программа Национального чемпионата «Абилимпикс» включает в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых принимают участие более 830 конкурсантов.

Международное движение «Абилимпикс» охватывает 46 стран. В России чемпионат проводится по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проходит с 2016 года.