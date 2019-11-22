Общество

Предпринимателей просят поучаствовать в новогоднем оформлении витрин и фасадов Пскова

Администрация Пскова обнародовала обращение к руководителям предприятий и предпринимателям с просьбой принять активное участие в праздничном оформлении витрин, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.

При этом предлагается использовать элементы вечернего светового оформления - дюралайт, светодиодные шнуры, гирлянды, а также развернуть тематические экспозиции, обеспеченные декоративными и светодинамическими установками с использованием символа наступающего 2020 года.

Кроме того, в администрации просят представителей псковского бизнеса по возможности установить на прилегающих территориях новогоднюю ель, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.