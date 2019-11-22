Общество

День матери отмечают в России

24 ноября День матери отмечают в России. Как сообщает calend.ru, в нашей стране этот праздник стали отмечать сравнительно недавно. Установленный указом президента Российской Федерации №120 от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».

С инициативой учреждения Дня матери выступил комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили свой официальный праздник.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

С каждым годом День матери становится все популярнее в российском обществе. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили своим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.

Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера.

Также в последние годы проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных этому Дню, становится все больше, и проходят они практически во всех российских регионах, а ряд из них - при организации или поддержке местных властей (это праздничные концерты, встречи с многодетными матерями и т.д.). Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых также приурочено к этому замечательному празднику.