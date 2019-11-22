Общество

Школьники из Пскова отправились на экскурсию МКС

Необычное путешествие стало возможным благодаря открытию космического парка. В «Космодрайве» любой ребенок оказывается в центре захватывающего приключения. Парк объединил в себе не только развлечения для любого возраста, но и обучающие площадки: мобильный планетарий, музей космического прошлого, интерактивные квесты в виртуальной реальности.

Космический парк будет работать только до 24 ноября на втором этаже ТЦ «Максимус».

Детей от 3 лет и взрослых ждут:

Предполетные испытания для всех возрастов;

Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности;

Исследование поверхности Марса, управление марсоходом;

Взлет на ракете в кресле космонавта;

Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;

Отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру;

Экскурсия по МКС;

Прямое общение с космонавтами с орбиты;

Посещение плазмокомнаты;

На «Космодрайве» каждый гость становится героем фантастического фильма, в котором возможно все: увидеть своими глазами рождение и эволюцию новых звезд, упасть в черную бездну и взлететь прямо к звездам.

Все дети до 3 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь.

Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв». Отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov

Телефон 8 (911) 693 00 65.

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