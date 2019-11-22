Школьники из Пскова отправились на экскурсию МКС

Необычное путешествие стало возможным благодаря открытию космического парка. В «Космодрайве» любой ребенок оказывается в центре захватывающего приключения. Парк объединил в себе не только развлечения для любого возраста, но и обучающие площадки: мобильный планетарий, музей космического прошлого, интерактивные квесты в виртуальной реальности.
Космический парк будет работать только до 24 ноября на втором этаже ТЦ «Максимус».
Детей от 3 лет и взрослых ждут:
На «Космодрайве» каждый гость становится героем фантастического фильма, в котором возможно все: увидеть своими глазами рождение и эволюцию новых звезд, упасть в черную бездну и взлететь прямо к звездам.
Все дети до 3 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь.
Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв». Отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».
Сайт: https://космодрайв.рф
VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov
Телефон 8 (911) 693 00 65.
Возрастная категория 0+.