Общество

Псковская детская больница получила от банка ВТБ сертификат на три миллиона рублей

Сертификат на 3 миллиона рублей вручил банк ВТБ Псковской детской областной клинической больнице. Вручение подарка - традиционная часть грандиозных мероприятий собственной благотворительной программы банка «Мир без слез».

В Пскове такое мероприятие прошло накануне. Детки, которые находятся на лечении в стационаре больницы, стали участниками настоящего волшебного представления. Сказку о дружбе, помощи, о том, что чудеса возможны, а доброе сердце и честность могут победить все, на сцене конференц-зала больницы показали герои любимых мультфильмов Маша и Медведь, пригласив маленьких пациентов принять участие в интерактивном спектакле.

Каждый ребенок получил подарок от банка ВТБ - большой набор для рисования.

«Ребята, это вам, что вам было не скучно. Чур на стенах не рисовать», - сказал, вручая подарки, вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

«Мир без слез» - собственная благотворительная программа ВТБ, цель которой - повышения качества оказания медицинских услуг для детей через поддержку государственных учреждений здравоохранения.

Программа «Мир без слез» работает уже 16 лет. За это время помощь получили больницы олее 53 регионов по всей России. общий объем финансовой помощи составил около 400 млн рублей.

В 2019 году ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в два раза больше, чем в 2018 году.

В 2012 году в рамках акции благотворительная поддержка была оказана псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Главный врач Псковской областной клинической больницы Аркадий Гохман поблагодарил банк за оказанную помощь и рассказал, что на полученные средства больница приобретет наркозно-дыхательный аппарат.

В настоящее время в России реализуется национальный проект по здравоохранению, в рамках этого проекта наша больница получила огромные средства на развития детского здравоохранения. В этом году мы приобрели много необходимого оборудования. В то же время банк ВТБ присоединился к такой помощи и внес свою лепту. Бизнес также внес свою лепту. Сегодня мы получили сертификат на сумму 3 миллиона рублей. На эти деньги больница приобретет наркозно-дыхательный аппарат, который нам крайне необходим.



Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал подробнее про программу «Мир без слез»: «Медицина - это та область, где усовершенствование технологий постоянно диктует новые требования к оснащению и методам лечения. За 16 лет существования программы благотворительная поддержка оказана сотням больниц по всей России. На врученные средства руководство больниц приобретает современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет ежегодно спасать тысячи детских жизней».