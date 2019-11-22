Общество

Дополнительные меры поддержки материнства и детства Михаил Ведерников обсудил с многодетными матерями региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в канун празднования Дня матери, 22 ноября, провел традиционную встречу с многодетными матерями региона. В неформальном общении с главой региона приняли участие женщины, воспитывающие приемных и усыновленных детей, а также участники Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников поздравил многодетных мам с предстоящим праздником. Он отметил, что и сам является многодетным отцом, поэтому хорошо понимает трудности, с которыми могут сталкиваться семьи, воспитывающие нескольких детей. Глава региона отметил, что в Псковской области растет число многодетных родителей. За последние 5 лет их стало больше на 17%.

Многодетных мам губернатор призвал к открытому диалогу, чтобы обсудить не только существующие, но и дополнительные меры поддержки материнства и детства. «Нам важно понимать, в каком направлении двигаться, какие меры поддержки признать приоритетными, чтобы в первую очередь реализовывать именно то, что вам наиболее важно», - заметил Михаил Ведерников.

Говоря о новых мерах поддержки, губернатор напомнил о проекте «Подарок новорожденному». Родителям детей, которые появились на свет с января этого года, вручаются медаль и подарочный сертификат. «Приятно отметить, что партнерская сеть расширяется. Сейчас их уже трое. В этом году программа реализуется за счет Фонда развития Псковской области. Но на встречах с депутатами областного Собрания достигнута договоренность, что с 2020 года проект станет региональной программой, которую будет реализовывать область», - обратил внимание Михаил Ведерников.

Во время неформального общения за чашкой чая особое внимание было приковано к вопросу расширения использования регионального материнского капитала. Многие мамы поблагодарили губернатора за эту форму поддержки, отметив, что для их семей она оказалась очень значимой. Тем не менее участники встречи обсудили варианты, на что дополнительно могут быть направлены средства регионального капитала. В частности, среди озвученных предложений - субсидирование процентной ставки по кредитам, проведение ремонтных работ в жилых помещениях или приобретение автотранспорта.

В рамках неформального общения были затронуты и другие, актуальные для многодетных семей вопросы. Речь, например, зашла о том, что в муниципальных образованиях, особенно в сельской местности, мало детских и спортивных площадок. Глава региона напомнил, что вопрос благоустройства территории может быть решен и через создание территориального общественного самоуправления. ТОСы могут рассчитывать на получение как региональной, так и федеральной поддержки. Губернатор заметил, что грантовая помощь на реализацию инициатив ТОС в области будет увеличиваться. «Нам важно, чтобы был хороший, конструктивный диалог с населением, чтобы вы тоже проявляли активную общественную позицию», - добавил Михаил Ведерников. «Мы согласны», - прозвучало в ответ.

Одна из участниц встречи поинтересовалась, предполагается ли создание региональной награды для многодетных родителей. Глава региона проинформировал, что медаль «Родительская слава Псковской области» уже учреждена. Она будет вручаться особо отличившимся многодетным родителям. «Это знак особого общественного признания за определенный родительский подвиг. Это награда для тех родителей, чьи дети достигли особых успехов в учебе, труде и общественной деятельности», — подчеркнул Губернатор и добавил, что награжденным будет вручаться и единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

Еще одна актуальная тема, которую затронула мать шестерых детей, педагог Невельской школы Анастасия Петрова, касалась сбора и сортировки бытовых отходов. Женщина отметила, что готова вести с молодежью тематические образовательные занятия по экологии, тренинги, посвященные сортировке ТБО и сокращению образования мусора. Глава региона предложение поддержал. «С вами свяжется представитель Регионального оператора, чтобы совместно со специалистами наших профильных комитетов разработать отдельную образовательную программу, которая познакомила бы школьников со столь важной темой. Такие знания надо прививать с малых лет», - заметил губернатор.

Кроме того, в рамках встречи были рассмотрены вопросы медицинского обслуживания, использования земельных участков, организации дополнительного и основного образования, семейного обучения и создания семейных детских садов. Некоторые многодетные мамы обратились к губернатору и с рядом частных вопросов.

«Проработаем и проанализируем все поступившие пожелания и предложения. Мы будем стараться сделать так, чтобы вам жилось легче», - заметил Михаил Ведерников. В завершении глава региона поблагодарил женщин за воспитание подрастающего поколения, серьезный вклад в сохранение семейных ценностей и вручил каждой многодетной маме благодарственное письмо администрации области и подарок к предстоящему празднику.