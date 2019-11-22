Общество

Псковский мусороперерабатывающий завод «СпецТрансКом»: Для вторичной переработки пригодно 5 - 8% мусора

Директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук сообщил, что из всего мусора, попадающего на завод, для вторичной переработки пригодно лишь 5-8%. Об этом Андрей Папчук рассказал 22 ноября на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

«"СпецТрансКом" работает с сырьем с территории Пскова и Псковского района. И основная масса отходов - в смешанном виде. Это сильно снижает показатели работы. Так, вторсырья, пригодного для вторичной переработки, к нам поступает лишь 5-8%, - отметил Андрей Папчук. - Основную массу мусора мы не можем перерабатывать из-за оргзагрязнений».

Со слов директора предприятия, масса поступающей минеральной органики составляет 30-35%.

«Основная часть мусора, что к нам приходит, - бумага, картон, но из-за того, что все вперемешку с органикой, это не переработать», - заключил Андрей Папчук.