Общество

Петр Алексеенко: Губернатор предложил публично обсудить вопрос строительства завода «Титан-Полимер»

Губернатор предложил обсудить вопрос о строительстве на территории особой экономической зоны «Моглино» завода «Титан-Полимер» с привлечением всех заинтересованных сторон. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко, такую встречу глава региона предложил провести в Большом концертном зале областной филармонии в ходе встречи с депутатами-коммунистами в рамках бюджетного процесса.

«Мы подняли вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер», и губернатор согласился, что эта тема острая и злободневная. Он предложил организовывать встречу с участием всех заинтересованных сторон, хотя законодательством и не предусмотрены публичные слушания на первом этапе строительства завода. Тем не менее такая встреча может состояться», - поделился он.

«Михаил Ведерников предложил провести серьезный разговор. По его словам, такая встреча предполагает общение не только с депутатами, но и с населением, со всеми, кто заинтересован в этом вопросе. Также губернатор предложил пригласить специалистов», - добавил Петр Алексеенко.