Общество

В псковской библиотеке «Радуга» прошла очередная «Неделя Добра»

С 16 по 21 ноября в библиотеке «Радуга» прошла очередная «Неделя Добра». В рамках недели состоялась выставка книг «Идем дорогою добра», на которой были представлены различные книги, которые учат дружбе, милосердию, терпимости, любви к окружающему миру.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, ребята приняли участие в акции «Подари книгу библиотеке». Видео некоторых участников было выложено в группе «Детская экологическая библиотека «Радуга» «Вконтакте». В ходе акции собрано более 20 книг.

Также в рамках «Недели добра» состоялись следующие мероприятия:

18 ноября, в рамках Дня открытых сердец, для дошкольников состоялись громкие чтения рассказов Валентины Осеевой. После просмотра видеоролика по рассказу «Волшебное слово», ребята вспомнили, какие еще волшебные слова они знают и каким образом их надо произносить, чтобы не исчезло их волшебство. На примере рассказа «Синие листья», который был прочитан вслух, был поднят вопрос о таком явлении, как жадность. Затем ребята познакомились с понятием бескорыстность, а в заключении поговорили о дружбе и попытались ответить на вопросы: Кого можно назвать настоящим другом? Какие поступки совершает друг? Закончилось мероприятие совместным исполнением песенки о дружбе.

19 ноября, в рамках Дня ответственности, в библиотеке открылась литературная гостиная «В гости к маленькому принцу». Символично, что данное мероприятие проводилось с детьми-инвалидами. Ребята познакомились с биографией Антуана де Сент-Экзюпери и его творчеством. В ходе мероприятия с ребятами обсуждались следующие сентенции, высказанные в произведении: «Ты в ответе за тех, кого приручил»; «Зорко одно лишь сердце»; «Есть такое твердое правило: встал поутру…». Ребята заинтересованно обсуждали, как они понимают данные выражения, основываясь на собственном опыте, смотрели и слушали отрывки из произведения. В заключении ребятам подарили красочно оформленные послания Маленького принца и под музыкальное сопровождение из мультфильма «Маленький принц» ребятам им было предложено выбрать свою путеводную звезду.

21 ноября, в рамках Дня чудес и открытий, с младшими школьниками была проведена игра «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть». Так как этот день был днем приветствий, то входе мероприятия поговорили о различных формах приветствий, принятых в нашем обществе. Затем посмотрели познавательное видео «10 обычаев приветствий народов мира». Обсудили понятие «вежливость» и «доброта», подобрали к ним примеры из жизни и художественной литературы, пословицы и поговорки. Завершилось мероприятие увлекательной игрой «Не ошибись, пожалуйста», в ходе которой ребята решали задачи на знание правил этикета.

К «Неделе добра» сотрудниками библиотеки была подготовлена виртуальная выставка художественной литературы «Наша жизнь в надежных лапах» о животных, которые нам помогают, защищают, спасают (12+). Познакомиться с выставкой можно на сайте «ЦБС» города Пскова.

В течение этой недели все читатели и гости библиотеки, а особенно участники мероприятий, получили заряд положительных эмоций, задумались о вечных проблемах противостояния добра и зла, по-другому посмотрели на своих одноклассников и стали больше ценить доброту и благородство.