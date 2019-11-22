Общество

Молодежный парламент разрабатывает проект областного закона о поддержке студенческих трудовых отрядов

Законопроект о государственной поддержке деятельности трудовых студенческих отрядов, разработкой которого занимается Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, обсудили в региональном парламенте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного заксобрания, идея разработки регионального закона, задачей которого является активизация деятельности молодежных трудовых отрядов, по словам куратора Молодежного парламента Виктора Остренко, возникла в результате общения членов Молодежного парламента со студентами, а также во взаимодействии с профильным управлением областной администрации.

«Мы ознакомились с прогрессивным опытом других регионов в этом направлении, изучили существующий рамочный федеральный закон и в итоге разработали свой документ, который предлагаем взять за основу будущего закона области», - рассказал о проделанной работе председатель Молодежного парламента Владимир Яковлев.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская подтвердила актуальность правового регулирования деятельности студенческих отрядов. «В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы на законодательном уровне был определен статус таких молодежных трудовых отрядов, потому что это позволит оказывать им поддержку в виде грантов», - подчеркнула она.

По ее словам, регион максимально плотно подключился к деятельности молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» - впервые за последние несколько лет делегация Псковской области приняла участие во всероссийском слете студенческих отрядов.

В то же время предложение членов Молодежного парламента о создании в области отдельного учреждения, курирующего деятельность студенческих отрядов, Наталья Плявинская сочла преждевременным: «На перспективу это возможно, но в современных реалиях маловероятно. По нашему мнению, активизировать работу студенческих отрядов в регионе нужно в формате некоммерческой организации».

«Ни у кого нет цели, принять закон ради закона, - взял слово председатель законодательного комитета Владимир Яников. - Я уверен, что молодежь с удовольствием будет работать, просто ее нужно грамотно организовать, а студенческие отряды - это и есть та форма, которая, с одной стороны, даст студентам возможность подзаработать и получить профессиональные навыки, а с другой, поможет нашим работодателям, испытывающим острый дефицит в рабочей силе».

«Принципиальных возражений по поводу принятия закона ни у кого нет, но необходимо совместно доработать документ с учетом понимания того алгоритма, по которому будет развиваться деятельность трудовых студенческих отрядов в регионе, и необходимой поддержки», - подытожил Виктор Остренко.

Члены Молодежного парламента продолжат работу над законопроектом.